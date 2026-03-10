Maledizione play per il Napoli Basket | anche il nuovo arrivo Zemaitis va ko E Totè salta Cantù per squalifica

Il Napoli Basket affronta un momento difficile con diversi infortuni e squalifiche. Dopo la perdita di Mitrou-Long in Coppa Italia, anche il nuovo acquisto Zemaitis si è infortunato, lasciando la squadra senza uno dei suoi play. Inoltre, Totè non sarà disponibile per la partita contro Cantù a causa di una squalifica. La squadra si trova ora a gestire una situazione complicata.

Non è un momento particolarmente fortunato per il Napoli Basket. La squadra partenopea, dopo aver perso Mitrou-Long per alcune settimane dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia contro la Virtus Bologna, perde anche il nuovo play lituano Kristupas Zemaitis. A seguito di un trauma contusivo rimediato nella partita di campionato contro le V nere, il neo acquisto azzurro è stato sottoposto, come da programma, ad accurati accertamenti strumentali da parte del responsabile dello staff medico sanitario della società, il dott. prof. Beniamino Casillo, che hanno evidenziato la frattura mandibolare sinistra. Le condizioni di Zemaitis - rende noto il club - unitamente all'iter riabilitativo da seguire con i relativi tempi di recupero, saranno rivalutati nei prossimi giorni.