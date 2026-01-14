Rbr recupera i pezzi | Robinson migliora Il rientro si avvicina ma la squadra già vola
Rbr Recupera i pezzi: Robinson migliora e si avvicina il rientro, mentre la squadra continua a crescere. La stagione 2026 nella A2 si presenta molto competitiva, con il mercato in fermento. A Rimini si attendono importanti novità, tra cui l’ingaggio di Stefano Saccoccia, con cui esiste un accordo da settimane, e l’intesa con il club di provenienza, Napoli.
È un mercato bollente quello della A2 di inizio 2026 e la Dole non fa eccezione. A Rimini è atteso Stefano Saccoccia, col quale c’è un accordo da diverse settimane, così come è stata trovata l’intesa con la squadra di provenienza, Napoli. Il problema, al momento, è che la società partenopea non ha trovato un sostituto e non lo lascia partire. Lunedì sera, nella partita persa contro Milano, il giocatore è andato a referto ma non è entrato in campo. Il play porterebbe brio e freschezza in un reparto che sta funzionando alla grande, ma che nel lungo periodo potrebbe aver bisogno di qualche minuto di riposo per i suoi alfieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
