Basket donne Serie B Troppi infortuni Usmate crolla in casa Geas

Nella partita di Serie B tra Geas Sesto e Usmate, le sestesi hanno preso subito il comando e non l’hanno più mollato. Usmate, invece, si è trovata in difficoltà a causa di troppi infortuni e ha ceduto presto il passo. Dopo un primo scorcio di partita equilibrato, le padrone di casa hanno preso il largo e hanno chiuso con un risultato netto, 78-56.

Nella sfida Geas Sesto-Usmate la differenza l'ha fatta l'energia. La gara è stata in equilibrio solo per dieci minuti, poi le sestesi hanno dominato in lungo e in largo, vincendo con un clamoroso 78-56. A nulla sono serviti i 18 punti realizzati da Gatti, gli 11 di Savini e i 10 di Laube. Allo staff tecnico delle brianzole è mancato l'apporto delle infortunate Moro, Ruisi e Carrara. "Abbiamo pagato a caro prezzo gli infortuni che stanno condizionando questo momento del nostro campionato – dice coach Pasquale De Sena – Per noi le lunghe contano tanto, per cui dobbiamo trovare un nuovo modo di giocare.

