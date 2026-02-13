Il Giussano torna in campo con la speranza di scuotersi dopo sette sconfitte consecutive e affronta il Cagliari nel campionato di serie A2 di basket femminile. La squadra di coach Rossi riporta in rosa Diotti, che torna dall’infortunio, nel tentativo di dare più peso in attacco e cambiare marcia. La partita si gioca al PalaGiussano, dove le ragazze locali cercano di interrompere il ciclo negativo davanti al pubblico di casa.

Con sette sconfitte di fila sulle spalle il Giussano prova a invertire il trend battendo in casa il Cagliari. La partita va in scena sabato alle 17 a Lissone nel palazzetto di Via degli Olmi. "Avendo superato i problemi di salute torna in panchina come capo allenatore Cico Sacchi (foto) – dice il d.s. Dario Aramini – la squadra sarà al completo, potendo contare sul play titolare Francesca Diotti ormai vicina al cento per cento della forma fisica. Puntiamo alla vittoria sapendo che questa sfida è decisiva nel delineare il nostro percorso in chiave playoff. Cagliari è davanti a noi di quattro punti, per cui superarle, facendo nostra anche la differenza canestri, sarebbe un bel colpo che ci darebbe morale in vista delle ultime uscite in campionato nella regular season. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket donne serie a2. Giussano dopo 7 ko di fila ci prova con Cagliari: torna Diotti

Il Giussano si prepara ad affrontare il Torino nella partita di Serie B femminile, in programma sabato alle 18 al palazzetto di Lissone.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Serie A2, girone A - Vittoria di Costa Masnaga nell'anticipo della ventitreesima giornata; Le designazioni arbitrali della diciannovesima giornata di Serie A2 Femminile; Basket in Campania: la mappa della situazione tra Serie A1 e A2; Basket, A2/F | Importanti successi per Virtus Cagliari e Nuova Icom Selargius.

Basket donne Serie A2. Giussano dopo 7 ko di fila ci prova con Cagliari: torna DiottiCon sette sconfitte di fila sulle spalle il Giussano prova a invertire il trend battendo in casa il ... msn.com

Serie A2 Femminile – La presentazione del 18°turno 2025-26Il programma della diciottesima giornata di Serie A2. Girone A Si parte alle 16 con la sfida tra Autocenter Arese Basket Foxes e Nuova Icom San Salvatore ... basketinside.com

CUS PAVIA. . DIRETTA LIVE | Finale 3°-4° posto – Torneo Intercollegiale di Basket Femminile Golgi vs Cardano Live dal PalaCus Pavia 11/02/26 Inizio gara: ore 20:30 Sfida decisiva per il podio nel Torneo Intercollegiale di Pallacanestro Femmi - facebook.com facebook