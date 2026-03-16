rimini alza la coppa davanti al suo popolo verona battuta in un flaminio bollente

Rimini ha conquistato la Coppa davanti ai propri tifosi, vincendo contro Verona in una partita giocata in un Flaminio molto caldo e pieno di entusiasmo. La squadra di casa ha portato a casa il trofeo in un atmosfera di grande festa, con i supporter che hanno riempito lo stadio per assistere alla vittoria. La gara si è conclusa con il successo della Dole, che ha festeggiato il traguardo raggiunto.

Rimini, 15 marzo 2026 – Rimini, la Coppa è tua. È la Dole a trionfare in un Flaminio ribollente di tifo, caldo come sempre pur con la dovuta concessione dei biglietti ai tifosi Tezenis. La Coppa Italia finisca nella bacheca di Rbr ed è una vittoria meritata, che ha preso corpo in un terzo quarto di difesa d’acciaio e con un Marini ultraterreno, alla fine premiato mvp. Un successo festeggiato in anticipo in un quarto periodo straordinario per energia e determinazione. Nel trofeo tricolore per eccellenza, Rimini stravince con la sua truppa italiana, senza aver avuto bisogno di troppi punti dai suoi due stranieri. La partita, iniziata con 13’ di ritardo, porta subito buone notizie ai tifosi biancorossi, che in precedenza avevano formato file per centinaia di metri all’esterno del palazzetto in attesa di entrare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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