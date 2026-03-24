Roma, 24 mar. (Adnkronos Salute) - "Aiutaci a moltiplicare la felicità": è questo il motto che ha contraddistinto la prima, grande mobilitazione nazionale per la raccolta fondi 'Biscotti di felicità', organizzata da Dynamo Camp con il supporto di Barilla, il 14 e 15 marzo in oltre 100 piazze italiane. Grazie al coinvolgimento dei cittadini e all'impegno dei volontari, in 2 giorni sono state distribuite 31mila biscottiere in edizione limitata contenenti una confezione di biscotti donati da Barilla: un traguardo reso possibile grazie all'azione coordinata dello staff Dynamo con i circa 3mila volontari, tra cui 200 dipendenti Barilla, impegnati in un grande gesto di solidarietà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Barilla con Dynamo Camp, biscotti solidali per terapia ricreativa bimbi malati

Articoli correlati

100 piazze: Barilla e Dynamo Camp donano 40.000 biscottiIl 14 e il 15 marzo 2026, oltre cento piazze italiane si trasformeranno in punti di incontro per la raccolta fondi Biscotti di felicità,...

I volontari di Dynamo Camp nelle piazze italiane e liguri con i Biscotti di FelicitàDynamo Camp scende in campo con il primo grande evento di piazza nazionale, in programma il 14 e 15 marzo in oltre 100 piazze italiane di oltre 60...

Aggiornamenti e notizie su Dynamo Camp

Discussioni sull' argomento Dynamo Camp scende in campo con il grande evento di piazza nazionale; EVENTO SOLIDALE in PIEMONTE: Dynamo Camp in piazza 14-15 marzo.

Barilla con Dynamo Camp, biscotti solidali per terapia ricreativa bimbi malatiRoma, 24 mar. (Adnkronos Salute) - Aiutaci a moltiplicare la felicità: è questo il motto che ha contraddistinto la prima, grande mobilitazione nazionale per la raccolta fondi 'Biscotti di felicità', ... iltempo.it

Barilla e Dynamo Camp insieme per Biscotti di Felicità: un abbraccio che moltiplica il beneIl 14 e il 15 marzo 2026 le piazze italiane si coloreranno di solidarietà grazie a Biscotti di Felicità, il primo grande evento nazionale promosso da Dynamo Camp con il sostegno di Barilla. L’inizia ... megamodo.com

Se pensi a Dynamo Camp, qual è il momento, o la parola, che descrive al meglio la felicità Per noi la felicità è fatta di sorrisi che arrivano all’improvviso, di abbracci che durano un po’ di più, di momenti in cui tutto il resto resta fuori. E per te Scrivilo nei comm facebook

Dynamo Camp scende in piazza ad Aosta: due giorni per sostenere le famiglie con bambini affetti da gravi patologie. #aostasera #società x.com