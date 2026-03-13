I volontari di Dynamo Camp nelle piazze italiane e liguri con i Biscotti di Felicità

Il 14 e 15 marzo, i volontari di Dynamo Camp saranno presenti in più di 100 piazze in oltre 60 città italiane, tra cui Genova e altre quattro località liguri. Durante l'evento, distribuiranno i Biscotti di Felicità, coinvolgendo il pubblico in attività di sensibilizzazione e raccolta fondi. L'iniziativa mira a sostenere i progetti di Dynamo Camp attraverso questa mobilitazione di strada.

Dynamo Camp scende in campo con il primo grande evento di piazza nazionale, in programma il 14 e 15 marzo in oltre 100 piazze italiane di oltre 60 città, inclusa Genova e altre 4 città liguri. L’iniziativa nasce per sensibilizzare sul grave isolamento – personale, sociale ed economico – che vivono molte famiglie con figli con gravi patologie o disabilità, e per far conoscere il progetto Dynamo Camp e il valore dei suoi programmi. Dynamo Camp da quasi 20 anni offre programmi di Terapia Ricreativa Dynamo® a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità, con la missione di contribuire al loro diritto alla felicità, coinvolgendo anche genitori, fratelli e sorelle in appositi programmi dedicati alle Famiglie e ai Siblings. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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13/3/26. A volte è solo un sorriso che spunta inatteso, dopo tempi tempestosi. Più spesso è felicità pura, che fa un rumore particolare. Sempre è divertimento che cura. Il Dynamo Camp è questo, una medicina di allegria capace di scacciare la paura dal cuore - facebook.com facebook