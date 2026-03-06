100 piazze | Barilla e Dynamo Camp donano 40.000 biscotti

Il 14 e il 15 marzo 2026, più di cento piazze italiane ospiteranno l’iniziativa Biscotti di felicità, una collaborazione tra Barilla e Dynamo Camp. Durante i due giorni, saranno raccolti fondi attraverso la distribuzione di biscotti, con l’obiettivo di sostenere le attività della struttura. In totale, saranno donati 40.000 biscotti distribuiti in diverse città italiane.

Il 14 e il 15 marzo 2026, oltre cento piazze italiane si trasformeranno in punti di incontro per la raccolta fondi Biscotti di felicità, un’iniziativa congiunta tra Barilla e Dynamo Camp. Il Gruppo alimentare parmense ha messo a disposizione quarantamila confezioni dei suoi biscotti Mulino Bianco per sostenere le famiglie che affrontano patologie gravi o disabilità croniche nei propri figli. L’obiettivo è rompere l’isolamento sociale ed economico che affligge questi nuclei familiari attraverso un gesto semplice ma simbolico: la condivisione di un pacchetto di dolci. La mobilitazione vedrà al lavoro tremila volontari, tra cui dipendenti del Gruppo Barilla, pronti a distribuire le speciali latte contenenti i biscotti in edizione limitata dedicata a questo evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Barilla sostiene Dynamo Camp donando 40mila confezioni di Abbracci Mulino Bianco Contenuti e approfondimenti su Dynamo Camp. Temi più discussi: In 100 piazze i Biscotti della felicità Barilla per Dynamo camp; Barilla sostiene Dynamo Camp donando 40mila confezioni di Abbracci Mulino Bianco; Barilla al fianco di Dynamo Camp per raccolta fondi Biscotti di felicità - Radio Studio90 Italia; Barilla sostiene Dynamo Camp donando 40mila confezioni di Abbracci Mulino Bianco. Barilla per Dynamo Camp, raccolta fondi a sostegno delle famiglie con figli con disabilitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Barilla per Dynamo Camp, raccolta fondi a sostegno delle famiglie con figli con disabilità ... tg24.sky.it In 100 piazze i Biscotti della felicità Barilla per Dynamo campRaccolta fondi a favore della fondazione che offre gratuitamente attività di terapia ricreativa a bambini e ragazzi malati ... gazzettadiparma.it Dynamo Camp in piazza a Roma e Latina il 14 e 15 marzo. Ecco di che si tratta https://www.lacapitale.it/articolo/dynamo-camp-in-piazza-a-roma-e-latina-il-14-e-15-marzo - facebook.com facebook Fondazione Dynamo Camp: in piazza ad Ascoli per sensibilizzare sul grave isolamento che vivono molte famiglie con figli con gravi patologie e disabilità x.com