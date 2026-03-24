Bari l' era del fai da te negli affitti turistici è finita | le tre novità che spaventano i proprietari

Esperti a confronto da ValoreCasa per tracciare la rotta: tra fisco e sicurezza, ecco come evolve il settore extralberghiero Non più solo una rendita passiva, ma una vera e propria attività d'impresa. È questo il perimetro emerso durante l’incontro “Locazioni turistiche professionali. Extralberghiero 2.0”, svoltosi venerdì 20 marzo presso la sede di ValoreCasa Plus a Bari. Un focus tecnico dedicato a operatori e proprietari per tracciare la rotta in un settore stretto tra nuove norme e necessità di posizionamento. Lì dove Bari non è dei baresi. I quartieri più invasi dai B&B: i numeri e le mappe L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra ValoreCasa Immobiliare e AETB (Associazione Extralberghiero Terra di Bari - Confcommercio Bari Bat), ha messo ordine sulle trasformazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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