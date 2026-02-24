Fiamme in un appartamento di Borgo Trento | residenti portati in salvo e condominio evacuato

Un incendio in un appartamento di viale della Repubblica ha provocato l’evacuazione del condominio e il salvataggio dei residenti. Le fiamme si sono propagate nel tardo pomeriggio di lunedì, richiamando l’intervento massiccio dei vigili del fuoco di Verona. Le cause del rogo sono ancora da chiarire, ma le fiamme hanno causato danni ingenti all’immobile e all’ambiente circostante. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore.

È scattato nel tardo pomeriggio di lunedì l'intervento in forze dei vigli del fuoco di Verona, per domare un incendio divampato in un appartamento ubicato in viale della Repubblica. L'allarme è scattato intorno alle ore 19, quando il fumo ha iniziato a invadere i vani scala di un edificio residenziale di otto piani. Dal comando di Verona sono stati dunque inviati a Borgo Trento 5 mezzi, di cui 2 autoscale e 18 operatori.Il rogo ha interessato un appartamento situato al primo piano del condominio. I soccorritori hanno dato priorità alla messa in sicurezza dei residenti e le due persone che si trovavano all'interno dell'abitazione sono state dunque tratte in salvo dai pompieri, che hanno anche provveduto ad estinguere le fiamme.