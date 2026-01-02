Barelli FI ha firmato la riforma della Corte dei Conti ma ha un contenzioso aperto da 500mila euro
Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera e ex presidente della Federnuoto, ha sottoscritto la riforma della Corte dei Conti. Tuttavia, è coinvolto in un contenzioso aperto per un importo di circa 500.000 euro. La vicenda si inserisce nel quadro delle recenti modifiche istituzionali, evidenziando come anche figure pubbliche di rilievo siano coinvolte in questioni legali e amministrative.
Tra i parlamentari che hanno messo la firma sulla riforma della Corte dei Conti c'è anche Paolo Barelli: capogruppo di Forza Italia alla Camera, ma anche storico presidente della Federnuoto. Nel 2022, Barelli è stato condannato proprio dalla Corte dei Conti a risarcire circa 500mila euro in un caso di doppie fatturazioni. La vicenda è pendente davanti alla Cassazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
