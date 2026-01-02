Barelli FI ha firmato la riforma della Corte dei Conti ma ha un contenzioso aperto da 500mila euro

Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera e ex presidente della Federnuoto, ha sottoscritto la riforma della Corte dei Conti. Tuttavia, è coinvolto in un contenzioso aperto per un importo di circa 500.000 euro. La vicenda si inserisce nel quadro delle recenti modifiche istituzionali, evidenziando come anche figure pubbliche di rilievo siano coinvolte in questioni legali e amministrative.

Barelli: "Scongiurata l'IVA sulle attività didattiche" - Il problema che ho sollevato con fermezza ha trovato finalmente una soluzione" afferma il deputato Paolo Barelli (FI), nonché presidente della Federazione Italiana Nuoto. federnuoto.it

Barelli(FI), su Ponte la Corte dei Conti fa il suo lavoro - Ci saranno delle rettifiche se serviranno per chiarire i punti che la Corte ritiene vadano chiariti. ansa.it

CAPODANNO IN SICUREZZA Per garantire ordine pubblico, sicurezza e tutela delle persone durante i festeggiamenti di Capodanno, il Sindaco ha firmato l’Ordinanza n. 432 del 30 dicembre 2025. Regole chiare, necessarie, valide su tutto il territorio comunal - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.