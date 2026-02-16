La spaccata al bar-tabacchi con la Panda rubata contro la vetrina | l' assalto dei ladri nel Milanese

Una Panda rubata è stata usata come ariete per sfondare la vetrina di un bar-tabacchi nel Milanese, causando danni e permettendo ai ladri di entrare. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando i malviventi hanno deciso di partire con un furto d'auto e poi di usare il veicolo per svaligiare il negozio. La Panda, prima di essere abbandonata sul luogo, è stata lanciata contro la vetrina, rompendo i vetri e consentendo ai ladri di impossessarsi di sigarette, denaro e la cassa.

Rubata la cassa, soldi e sigarette. Il colpo a Cesate (Milano): indagano i carabinieri di Rho Prima hanno rubato un'auto poi l'hanno usata come ariete e l'hanno lanciata in corsa contro la vetrina di un bar tabacchi, aprendosi un varco per mettere le mani su sigarette, denaro e la cassa. Furto nella nottata tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio a Cesate (Milano). Una banda ha colpito un bar-tabacchi nella zona della stazione nel comune dell'hinterland milanese. Per riuscire a sfondare le vetrine dell'attività e accedere all'interno i ladri hanno utilizzato come ariete una vettura rubata.