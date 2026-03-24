Bando per l' affitto lo scorso anno un milione e mezzo distribuito a 1094 famiglie

La misura del Comune di Modena aveva visto 1.882 domande presentate, molte delle quali non avevano però i requisiti. Maletti: “Aiuto concreto alle famiglie in difficoltà” Sono 1094 le famiglie alle quali arriverà il contributo al pagamento dei canoni d’affitto previsto dal Bando affitto comunale 2025. È stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione del contributo che, su un totale di 1882 richieste pervenute, ne vede 1094 in possesso dei requisiti e, quindi, ammesse. I fondi per fronteggiare la situazione ormai critica legata alla sostenibilità degli affitti provengono interamente dal Comune che, nell’ambito del Piano casa, ha destinato complessivamente 1 milione e 510mila euro a questa emergenza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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