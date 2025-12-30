Famiglia del bosco niente posti nella statale a Vasto | scende in campo l’Istituto Figlie della Croce per garantire il diritto allo studio

L'Istituto Figlie della Croce di Vasto interviene per garantire il diritto allo studio ai figli della

L'Istituto Figlie della Croce di Vasto ha offerto accoglienza gratuita ai figli della "famiglia del bosco", impossibilitati a iscriversi alla scuola pubblica a gennaio. Tuttavia, per garantire un inserimento graduale, la tutrice potrebbe optare inizialmente per un'insegnante privata all'interno della struttura protetta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

