Bambini malati a scuola madri lavoratrici in grande difficoltà Lo sfogo sui social | Cosa ti fa pensare che se un genitore potesse non starebbe a casa col figlio?

Un'educatrice denuncia il caso di una bimba malata in classe. Esplode la polemica tra responsabilità genitoriale e carenza di welfare L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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LDA, lo sfogo del figlio di Gigi D’Alessio dopo Sanremo: “Siamo tornati tutti malati”Figlio d’arte, volto amato della nuova scena pop e presenza sempre più frequente sotto i riflettori della musica italiana, LDA (all’anagrafe Luca...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bambini malati

Temi più discussi: Neonati e infezioni da Escherichia coli: uno studio su Nature rivela che gli anticorpi materni trasmessi in utero proteggono la maggioranza dei bambini; Nausea improvvisa e stanchezza estrema: il virus che si scambia per un'indigestione ma mette ko in poche ore; Orto a scuola per diventare degli adulti consapevoli; Salute. Coldiretti, Filiera Italia e pediatri per cibo sano nelle mense scuola.

Bambini e malattie croniche. No alla loro ghettizzazione a scuolaE' quanto potrebbe accadere se passasse la proposta della burocrazia del Miur che vorrebbe inserire i bambini con malattie croniche nell'area dell'handicap e dei Bisogni Educativi Speciali. Allargare ... quotidianosanita.it

Bimbi malati a scuola, dopo il ‘caso Pellegrini’: Il contagio avviene prima. L’errore è non farli guarireForlì, 2 febbraio 2026 – C’è una frase che gira da sempre davanti ai cancelli delle scuole: Tanto sta meglio. È detta in buona fede, spesso di corsa, con lo zaino già sulle spalle. Dietro quella ... ilrestodelcarlino.it

Anche noi dello Storico Alimentari Ginetta di Nino e Antonella aderiamo con amore al PROGETTO NOEMI senza scopo di lucro per aiutare i bambini malati pediatrici e le famiglie vendendo su prenotazione UOVA DI PASQUA sia al latte che fondente da gr.mi facebook