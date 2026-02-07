In Giappone, un bar sta facendo discutere sui social. Qui, i clienti non vanno per rilassarsi, ma per decidere se vale la pena continuare a lavorare. Il locale offre bevande gratuite a chi si licenzia sul momento, trasformando il bar in un modo insolito per riflettere sulla propria carriera. La stranezza ha attirato l’attenzione di molti, tra chi lo trova geniale e chi lo giudica troppo estremo.

In Giappone esiste un bar dove non si va per staccare dal lavoro, ma per capire se abbia ancora senso continuare a farlo. È un’izakaya, un tipico bar notturno giapponese, ma con una regola particolare: chi entra dichiarando di voler lasciare il proprio impiego può bere gratis. Qui non si parla di calcio o vacanze, ma di burnout, frustrazione e dimissioni. Un’idea che racconta molto del rapporto, spesso problematico, tra lavoro e benessere personale nel Paese. Il locale si chiama Tenshoku Sodan Bar, che in giapponese significa letteralmente “ bar di consulenza per il cambio di lavoro ”. Si trova a Yokohama, città portuale a sud di Tokyo, nella prefettura di Kanagawa, ed è al momento un’esperienza unica nel suo genere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bevi gratis solo se ti licenzi: il curioso bar giapponese che fa discutere è virale sui social

Approfondimenti su Bevi Gratis Solo Se Ti Licenzi

Tommaso Zorzi si è mostrato molto emozionato su Instagram, confessando di essere rimasto scosso da un episodio di razzismo che è avvenuto a Milano.

Andrea Iannone torna a far parlare di sé sui social.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bevi Gratis Solo Se Ti Licenzi

Argomenti discussi: Bevi gratis solo se ti licenzi: il curioso bar giapponese che fa discutere è virale sui social.

Se guidi e non bevi, ti offro la cena: TUTTO VERO, ristorante GRATIS per chi è astemio e si mette al volanteSe guidi e non bevi, ti offro la cena: è la sintesi più chiara e efficace che possiamo fare in merito ad una straordinaria iniziativa recente. Un atto e un gesto di grande lungimiranza e oculatezza ... giornalemotori.it

Treviso, proposta indecente al bar: Se mostri il seno, bevi gratisMi imbatto in questo cartello: resto in silenzio, attonito, basito. Guardo in faccia il titolare: giovane, atletico, cupo. Penso a che degrado generiamo ogni giorno. La squalifica per la donna è ... tgcom24.mediaset.it

A Yokohama ha aperto un bar dedicato a chi sta pensando di licenziarsi. La regola è semplice: se entri dicendo che vuoi lasciare il lavoro, bevi gratis. Si chiama Tenshoku Sodan Bar ed è un’izakaya dove non si viene per fare festa, ma per parlare di stress, bu facebook