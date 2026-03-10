LDA lo sfogo del figlio di Gigi D’Alessio dopo Sanremo | Siamo tornati tutti malati

Dopo la partecipazione a Sanremo, LDA, figlio di Gigi D’Alessio, ha condiviso un messaggio sui social in cui ha affermato che lui e il suo entourage sono tornati tutti malati. La sua presenza nel mondo della musica italiana si fa sempre più evidente, e il suo nome è spesso al centro dell’attenzione, anche grazie alle sue dichiarazioni pubbliche.

Figlio d’arte, volto amato della nuova scena pop e presenza sempre più frequente sotto i riflettori della musica italiana, LDA (all’anagrafe Luca D’Alessio ) continua a far parlare di sé. Il giovane cantante, cresciuto all’ombra di un cognome importante come quello di Gigi D’Alessio, negli ultimi anni ha dimostrato di voler costruire un percorso tutto suo, tra hit radiofoniche e grandi palchi. L’esperienza al Festival di Sanremo, però, sembra avergli lasciato qualcosa di più di semplici ricordi, anche perché il brano Poesie Clandestine presentato in coppia con Aka 7even non è andato affatto male, piazzandosi all’11° posto della classifica finale. 🔗 Leggi su Dilei.it

"Siamo tornati da Sanremo tutti malati. Non abbiamo neanche partecipato ai festini bilaterali. Sono un pochino più spento": lo rivela LDA

"Ha detto del figlio". Gigi D'Alessio rompe il silenzio su LDA e Sanremo: ha voluto essere sincero

