Bimba di due anni aggredita da un pitbull ad Acquaviva | il riflesso del padre evita il peggio

Dramma sfiorato: carabinieri al lavoro per accertare la dinamica dei fatti. La piccola è ricoverat a Bari Poteva trasformarsi in tragedia la domenica pomeriggio di una famiglia in una zona residenziale di Acquaviva delle Fonti. Una bambina di soli due anni è stata improvvisamente azzannata al volto dal pitbull di un vicino di casa, che l'ha colpita alla testa. Solo il riflesso disperato e fulmineo del padre ha impedito l'irreparabile: l'uomo si è scagliato sul molosso e, con la forza delle mani, è riuscito a forzarne le mascelle, strappando la figlia da una presa che non accennava a mollare. Dopo i concitati momenti dell'aggressione, la piccola è stata trasportata d'urgenza al Policlinico di Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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