nika prevc domina a garmisch e mette nel mirino maruyama in coppa del mondo sieff in zona punti

Nika Prevc si impone a Garmisch-Partenkirchen nella sesta tappa di Coppa del Mondo femminile, conclusa con una vittoria netta. Con questa prestazione, la slovena si avvicina a Maruyama nella classifica generale. Sieff, invece, riesce a conquistare alcuni punti in una gara che ha segnato l’ultimo appuntamento dell’anno solare.

L’ultima gara dell’anno solare si chiude con una vittoria per dispersione di Nika Prevc sul trampolino grande HS142 di Garmisch-Partenkirchen, sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La fenomenale slovena ha dimostrato una netta superiorità sul Neuen Große Olympiaschanze nel primo atto del Two Nights Tour, che si concluderà domani a Oberstdorf. La campionessa mondiale in carica ha conquistato il 27° successo individuale della carriera nel circuito maggiore, di cui ben cinque nelle dieci competizioni disputate sin qui in stagione. Nika Prevc ha dominato la gara odierna a Garmisch, facendo il vuoto già con il primo salto e firmando il miglior punteggio in entrambe le serie con un vantaggio finale superiore alle venti lunghezze nei confronti di tutte le rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

