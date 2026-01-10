Influenza stagionale | aumentano gli accessi al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino

Aumentano gli accessi al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino a causa delle complicanze dell’influenza stagionale. La Direzione Strategica dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati segue con attenzione l’andamento dei casi, monitorando l’andamento dei ricoveri e delle eventuali criticità legate alla stagione influenzale. Questo impegno mira a garantire una risposta tempestiva e adeguata alle esigenze dei pazienti durante il periodo di maggiore diffusione del virus.

La Direzione Strategica dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati monitora costantemente l'andamento degli accessi al Pronto soccorso e dei ricoveri legati alle complicanze dell'influenza stagionale.Anche nella struttura di Avellino, come in quelle di tutta la Campania, si registra, sebbene.

