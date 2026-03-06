Auto contro camion schianto in autostrada nei pressi del casello | intervento dei Vigili del fuoco

Alle ore 15 di oggi, un incidente si è verificato sull'autostrada A-14, al chilometro 92, vicino al casello di Cesena, coinvolgendo un'auto e un camion. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Forlì, che hanno operato per gestire la situazione. Poco prima, un furgone era andato a fuoco nello stesso tratto dell’autostrada.

Alle ore 15 di oggi, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta lungo l'autostrada A-14, al chilometro 92, nei pressi del casello di Cesena, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti un'auto e un camion. I pompieri hanno operato per la messa in sicurezza dei veicoli e del tratto autostradale interessato dallo scontro.

Camion a fuoco nei pressi dell'autostrada: chiuso il casello a NerviUn camion è andato a fuoco nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo, poco dopo l'uscita dal casello di Genova Nervi.

