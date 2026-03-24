Autorizzato come ludoteca era in realtà un asilo nido abusivo con mensa e lettini | attività sospesa

E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas nel corso di un'ispezione all'interno della struttura. Mancavano tutti i requisiti di legge e le autorizzazioni necessarie a renderlo un asilo. All'interno c'erano 21 bambini Un asilo nido privato aperto senza le necessarie autorizzazioni. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas in provincia di Latina, sul territorio di Pontinia. Dopo il controllo la struttura è stata chiusa e sanzionata per 5mila euro. L'ispezione dei militari ha riguardato nei giorni scorsi una struttura che era stata formalmente autorizzata tramite Scia - Segnalazione certificata di inizio attività, ad operare esclusivamente come ludoteca e "baby parking". 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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