Annalisa Cuzzocrea attacca Vannacci che lascia la Lega è un razzista puro e parla come i neonazisti
Annalisa Cuzzocrea attacca Vannacci, che ha deciso di lasciare la Lega. La giornalista lo definisce un razzista puro e lo accusa di usare un linguaggio che richiama i neonazisti. Ora si chiede se il centrodestra continuerà a sostenere Vannacci solo per il suo 2% alle prossime elezioni, senza badare alle sue idee.
Annalisa Cuzzocrea ha definito Roberto Vannacci “un razzista puro” e uno che “parla come i neonazisti”. Commentando l’uscita del generale dalla Lega, la giornalista ha spronato la maggioranza e Giorgia Meloni a decidere cosa fare: “Il rischio è che lo vogliano tenere dentro con quelle idee, o che inseguano queste idee per batterlo”. Annalisa Cuzzocrea contro Vannacci Vannacci "è un razzista puro" Vannacci fuori dalla Lega, e ora? Annalisa Cuzzocrea contro Vannacci A Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, Annalisa Cuzzocrea ha commentato l’uscita del generale Vannacci dalla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it
