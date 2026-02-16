Clima e politiche ambientali un incontro con la ricercatrice Annalisa Cherchi

Annalisa Cherchi ha preso parte a un incontro sul clima e le politiche ambientali, organizzato per discutere i motivi alla base delle recenti iniziative governative. La ricercatrice ha spiegato come le politiche attuali influenzino le strategie di tutela ambientale e ha portato esempi concreti di progetti di ricerca in corso. L’appuntamento si è svolto mercoledì 18 febbraio al Laboratorio Aperto di Forlì, inserendosi nella serie di incontri

Mercoledì 18 febbraio, al Laboratorio Aperto di Forlì, prosegue la rassegna di incontri "La ricerca scientifica raccontata da chi la fa", ciclo promosso da Associazione Nuova Civiltà delle Macchine insieme a Minerva. Per l'occasione, ospite dell'appuntamento culturale è Annalisa Cherchi, dirigente di ricerca Isac-Cnr di Bologna ed esperta di clima e variabilità climatica, che tiene l'incontro dal titolo "Modellistica numerica, clima e note Ipcc". L'Ipcc, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, si occupa di produrre rapporti approfonditi e integrati che possono essere d'aiuto alla società nel suo complesso e ai governi dei Paesi nella scelta delle politiche ambientali da adottare.