Incidente a Strambinello auto si ribalta sulla statale 565 | conducente trasportato in ospedale

Un’auto si è ribaltata sulla statale 565 di Castellamonte, coinvolgendo un veicolo che si è capovolto e si è fermato con le ruote all’aria. La causa sembra essere stata una manovra improvvisa, che ha fatto perdere il controllo al conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato l’automobilista in ospedale per le ferite riportate. La strada è rimasta chiusa temporaneamente durante le operazioni di soccorso.

Incidente a Strambinello lungo strada statale 565 di Castellamonte dove un'auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata rimanendo ruote all'aria. La vettura viaggiava da Ivrea in direzione di Castellamonte. Il sinistro, in cui non sono rimasti coinvolti altri veicoli, si è verificato nella tarda mattinata di domenica 22 febbraio. Il conducente dell'auto, una Lancia Delta, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Ivrea. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Istituito il senso unico alternato per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo.