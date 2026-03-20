Insegnante minacciata dai genitori in classe nel casertano | intervengono i carabinieri dopo il malore Scatta la denuncia in Procura

In provincia di Caserta, due genitori hanno minacciato un'insegnante nel corso di una discussione in classe dopo un rimprovero alla loro figlia. L'insegnante ha accusato un malore e sono intervenuti i carabinieri. La Procura ha aperto un'indagine sull'accaduto.

In provincia di Caserta, due genitori minacciano una docente dopo un rimprovero alla figlia. L'insegnante accusa un malore, ora indaga la Procura. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati “Inculca l’idea che il centrodestra toglie diritti”. La denuncia dei genitori contro un’insegnanteUna lettera aperta di un gruppo di genitori apre il caso della propaganda in una scuola dell’Emilia-Romagna, per la precisione a Guastalla, dove... Arzano, coltelli in classe: intervengono i CarabinieriARZANO (NA), 26 febbraio 2026 – Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole si è verificato ad Arzano, dove due studenti... Contenuti utili per approfondire Insegnante minacciata Temi più discussi: Docente aggredita dai genitori di una studentessa dopo un richiamo in classe; Minacce al professore che lo bocciò: braccialetto elettronico per un 26enne; Roma, 14enne costretta a mettere il burqa e minacciata di matrimonio: si salva grazie all'aiuto dell'insegnante; Minaccia per 5 anni il prof che lo ha bocciato alle superiori: Non vali niente, me la pagherai. Braccialetto elettronico per il 26enne. Docente aggredita dai genitori di una studentessa dopo un richiamo in classeDocente aggredita e minacciata in classe dai genitori di un’alunna. L’episodio, accaduto in una scuola di Lusciano, è finito all’attenzione della Procura di Napoli Nord in seguito a una denuncia per m ... casertanews.it DOCENTE AGGREDITA. Genitori di una studentessa furiosi per un richiamo fanno irruzione a scuola: Dove sta? La devo uccidere con le mie maniLUSCIANO – Ancora un grave episodio di violenza nel mondo della scuola. Una docente è stata minacciata e aggredita verbalmente dai genitori di un’alunna, al termine di un richiamo disciplinare rivolto ... casertace.net Il ministro degli Esteri ha risposto così a un’insegnante in apprensione per le minacce iraniane - facebook.com facebook Il dissenso in Israele viene trattato così: un’insegnante israeliana di letteratura inglese è stata arrestata, interrogata per ore e successivamente sospesa per due settimane dalla scuola per una gravissima colpa. Essere stata presente mentre una sua amica dipi x.com