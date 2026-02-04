Paura in centro città | auto in fiamme durante la marcia

Nel cuore di Gioia del Colle, nel pomeriggio del 4 febbraio, una macchina ha preso fuoco mentre percorreva le vie del centro. Le fiamme sono esplose improvvisamente, creando un grande spavento tra i passanti e i residenti. La colonna di fumo nero si alzava in cielo, costringendo molti a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo, ma l’incidente ha provocato disagi e paura tra chi si trovava in zona.

Momenti di forte tensione nel pomeriggio del 4 febbraio 2026 a Gioia del Colle, nel Barese. Un incendio improvviso ha coinvolto un’autovettura in transito tra le vie del centro cittadino, scatenando il panico tra i residenti e i passanti a causa delle fiamme alte e della densa colonna di fumo nero che si è sprigionata in pochi istanti. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo si è accorto della fuoriuscita di fumo dal vano motore mentre era alla guida. Ha avuto la prontezza di arrestare la marcia, abbandonare immediatamente l’abitacolo e allertare i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

