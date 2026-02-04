Nel cuore di Gioia del Colle, nel pomeriggio del 4 febbraio, una macchina ha preso fuoco mentre percorreva le vie del centro. Le fiamme sono esplose improvvisamente, creando un grande spavento tra i passanti e i residenti. La colonna di fumo nero si alzava in cielo, costringendo molti a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo, ma l’incidente ha provocato disagi e paura tra chi si trovava in zona.

Momenti di forte tensione nel pomeriggio del 4 febbraio 2026 a Gioia del Colle, nel Barese. Un incendio improvviso ha coinvolto un’autovettura in transito tra le vie del centro cittadino, scatenando il panico tra i residenti e i passanti a causa delle fiamme alte e della densa colonna di fumo nero che si è sprigionata in pochi istanti. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo si è accorto della fuoriuscita di fumo dal vano motore mentre era alla guida. Ha avuto la prontezza di arrestare la marcia, abbandonare immediatamente l’abitacolo e allertare i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paura in centro città: auto in fiamme durante la marcia

Approfondimenti su Gioia del Colle

Un’auto in movimento si è improvvisamente incendiata nel centro di Gioia del Colle, nel Barese.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Anocracia: Donde Nacen las Guerras Civiles

Ultime notizie su Gioia del Colle

Argomenti discussi: Vicoli al buio, i commercianti del centro storico: Lo spaccio porta violenza, abbiamo paura; Calci e pugni contro gli agenti, momenti di paura in centro a Napoli; Notte di paura a Potenza: inseguimento e auto in fiamme in centro storico; Accoltellamento e aggressione: paura tra piazza Verdi e piazza Aldrovandi.

Auto prende fuoco durante la marcia nel centro città: paura tra i residenti, le fiamme raggiungono un portoneIl 4 febbraio 2026 nel centro di Gioia del Colle, nel Barese, un'auto ha preso fuoco durante la marcia. Il conducente si è allontanato immediatamente e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono ... fanpage.it

La sicurezza invisibile in città: indagine notturna tra paura reale e presidi dietro le quinte, dopo l'episodio della CavallerizzaSei giorni dopo l'accoltellamento del minorenne, uno sguardo su come la sicurezza non sia una vetrina per la movida ... corrieredimaremma.it

A Pisa il Carnevale si festeggia al coperto e senza paura dell’acquazzone: al Centro Commerciale Pisanova! Il 17 febbraio, dalle 16:30 alle 19:30 la Galleria si trasforma in un piccolo Carnevale al coperto: truccabimbi, laboratorio per creare mascherine e mo - facebook.com facebook