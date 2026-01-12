Carenza di un farmaco l’allarme di Autismo Abruzzo | Pazienti con epilessia e autismo lasciati soli
Autismo Abruzzo ha segnalato una carenza di un farmaco essenziale, creando preoccupazione tra le persone con epilessia e disturbi dello spettro autistico. La mancanza di questa terapia rischia di compromettere la cura e il benessere di pazienti adulti, lasciandoli in una condizione di maggiore vulnerabilità. È importante monitorare e affrontare tempestivamente questa criticità per garantire adeguate prestazioni sanitarie.
Autismo Abruzzo segnala con urgenza una grave criticità che coinvolge pazienti adulti con epilessia e disturbi dello spettro autistico. Il Depakin Chrono 500 mg in granulato, unica formulazione compatibile con le esigenze di molte persone con disabilità complesse, è attualmente introvabile nelle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
