Carenza di un farmaco l’allarme di Autismo Abruzzo | Pazienti con epilessia e autismo lasciati soli

Autismo Abruzzo ha segnalato una carenza di un farmaco essenziale, creando preoccupazione tra le persone con epilessia e disturbi dello spettro autistico. La mancanza di questa terapia rischia di compromettere la cura e il benessere di pazienti adulti, lasciandoli in una condizione di maggiore vulnerabilità. È importante monitorare e affrontare tempestivamente questa criticità per garantire adeguate prestazioni sanitarie.

