Allarme a Latina per l’epatite A | 24 i casi sei i ricoverati

Aumentano i casi di epatite A in provincia di Latina. Ad oggi le segnalazioni risultano complessivamente 24, distribuite nelle città di Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola, e Terracina. I ricoverati sono attualmente 6, tutti in condizioni stabili e in reparti ordinari. La Asl di Latina, fa sapere Ansa, ha immediatamente attivato tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica. Creata una task force aziendale multidisciplinare, coordinata dalla Direzione Generale e composta dal Dipartimento di Prevenzione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica... 🔗 Leggi su Open.online

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