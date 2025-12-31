Aumenti stipendiali per docenti e personale ATA | le cifre quando gli arretrati? SPECIALE

È stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale per il personale della scuola, università e ricerca, con l’eccezione della FLCGIL. Il provvedimento riguarda gli aumenti salariali e gli arretrati, che saranno comunicati prossimamente. La firma definitiva rappresenta un passo importante per migliorare le condizioni di lavoro di docenti e personale ATA. Restano da attendere dettagli e tempistiche ufficiali per le cifre e l’implementazione.

Firma definitiva per il contratto collettivo nazionale per il comparto scuola, università e ricerca. Firmano tutti i sindacati tranne la FLCGIL. Confermati tutti gli aumenti. L'articolo Aumenti stipendiali per docenti e personale ATA: le cifre, quando gli arretrati? SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Aumenti stipendiali dei docenti e del personale ATA: le cifre, l’una tantum, gli arretrati. [SPECIALE] Leggi anche: Contratto 2022-24: firma definitiva. Tutti gli aumenti stipendiali dei docenti e del personale ATA [SPECIALE] Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Contratto 2022-24: firma definitiva. Tutti gli aumenti stipendiali dei docenti e del personale ATA [SPECIALE]; Di quanto aumenta lo stipendio degli insegnanti con la firma del nuovo contratto; Aumento stipendio docenti: arrivato lo sblocco da 150 € al mese e arretrati in arrivo (1.948€); Scuola, a gennaio arrivano gli aumenti per docenti e personale Ata: ai prof 144 euro in più. Ecco gli aumenti tabellari degli stipendi ATA e docenti da febbraio 2026 - 24 porta significativi aumenti tabellari degli stipendi per docenti e personale ATA. informazionescuola.it

Aumenti e arretrati stipendi per docenti e ATA, quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto? QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) - Lo scorso 23 dicembre è arrivata la firma definitiva per il contratto scuola 2022- orizzontescuola.it

Scuola, nel 2026 aumenti per docenti e ATA: gli importi - 2024: aumenti fino a 144 euro al mese per docenti e 105 per ATA, arretrati e tabelle degli stipendi. catania.liveuniversity.it

Cosa sono gli scatti di anzianità nella scuola: chi ne ha diritto e come avviare la ricostruzione della carriera per ottenere gli aumenti stipendiali previsti. #Guide - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.