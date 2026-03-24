Aumenti stipendiali docenti 2025 27 tra il 5 e il 6% si parte da 110 euro fino a 185 Tutte le cifre TABELLA

Oggi all’Aran riprende il negoziato sul rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027. Tra i nodi principali della trattativa c’è la parte economica, già oggetto di una prima ipotesi contrattuale circolata nei giorni scorsi, che definisce gli incrementi stipendiali per il personale scolastico. L'articolo Aumenti stipendiali docenti 202527 tra il 5 e il 6%, si parte da 110 euro fino a 185. Tutte le cifre. TABELLA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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