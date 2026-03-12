Stipendi statali e scuola aumenti fino a 208 euro lordi | le cifre per docenti personale Ata e funzionari tabella

Circa un milione e mezzo di dipendenti pubblici, tra docenti, personale Ata e funzionari, vedranno aumenti negli stipendi fino a 208 euro lordi. Mentre si fanno più chiari i dettagli sugli incrementi per i lavoratori di ministeri e Agenzie fiscali, anche nel settore scuola si registrano sviluppi importanti. Le cifre ufficiali sono state rese note e si aspettano ulteriori aggiornamenti.