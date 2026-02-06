All' insegna del Romanticismo | nuovo appuntamento per i Concerti Torriani

Venerdì pomeriggio, nella Torre di Santa Maria a Udine, i “Concerti Torriani” portano il pubblico nel cuore del Romanticismo. Alle 17, si esibiranno interpreti che proporranno i classici lieder di Robert Schumann e Johannes Brahms. L’evento, giunto al quarto appuntamento del 2026, richiama appassionati e curiosi per ascoltare le opere più rappresentative di due grandi compositori del XIX secolo.

Punta dritto al cuore del Romanticismo il quarto appuntamento 2026 dei "Concerti Torriani". Nella Torre di Santa Maria (Udine, Via Zanon 24), venerdì 6 febbraio alle ore 17, spazio ai lieder più classici: i capolavori di Robert Schumann e Johannes Brahms.

Per i Concerti Torriani: “Capolavori liederistici” Venerdì 6 febbraio nella Torre di Santa Maria in via Zanon 24 a Udine, alle ore 17.00. Protagonista il quartetto vocale Schillers Liederensemble con @Elia Macrì al pianoforte. Musiche di Schumann “Spanisches L facebook