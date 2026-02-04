Novara nuovo appuntamento con i Concerti del Sabato del Conservatorio

Proseguono a Novara i Concerti del Sabato del Conservatorio. Sabato 7 febbraio, alle 17, l’auditorium del Cantelli ospiterà ancora musica dal vivo con un concerto che mette insieme pianoforte e Trio con pianoforte. L’evento è aperto a tutti e promette un pomeriggio di buona musica.

Proseguono i Concerti del Sabato del Conservatorio novarese.Sabato 7 febbraio, alle 17, sul palco dell'auditorium del Cantelli in scena ci saranno pianoforte e Trio con pianoforte. Dapprima Edoardo Sacconi si concentra su Sergei Rah'maninov con una corposa scelta dagli Etudes-Tableaux op. 33; in.

