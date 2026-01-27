Olimpiadi | Abdon Pamich tedoforo a 92 anni lasciato solo in strada

Abdon Pamich, ex atleta e campione olimpico, ha vissuto un episodio spiacevole durante le Olimpiadi, rimanendo solo in strada mentre svolgeva il ruolo di tedoforo. La sua storia rappresenta un esempio di dedizione e passione per lo sport, anche in età avanzata. Questo evento mette in luce l'importanza di rispetto e attenzione verso figure sportive di lunga data, simboli di impegno e perseveranza.

Brutta avventura per Abdon Pamich, campione olimpico ed esule istriano, che ha vissuto per tanti anni a Genova, dov'è iniziata la sua carriera sportiva. "In occasione del passaggio della fiaccola olimpica a Vicenza - spega Francesco Rucco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto -.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Olimpiadi Abdon Pamich “A 92 anni lasciato da solo per strada”: il caso di Abdon Pamich, pluricampione olimpico e tedoforo di Milano-Cortina. La Fondazione: “È stata una sua scelta” A 92 anni, Abdon Pamich è stato lasciato solo per strada, un episodio che ha suscitato attenzione sulla condizione dei campioni olimpici anziani. Torcia olimpica, un altro pasticcio: l'olimpionico Abdon Pamich lasciato senza assistenza L’ex campione olimpico Abdon Pamich, 92 anni, è stato lasciato senza assistenza martedì scorso a Vicenza, senza ricevere alcun riconoscimento durante la cerimonia della torcia olimpica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Olimpiadi Abdon Pamich Argomenti discussi: Abdon Pamich, il tedoforo esule e campione olimpionico. Lasciato solo in strada a 92 anni; Il tedoforo dimenticato per strada: a 92 anni la leggenda olimpionica Abdon Pamich resta sola e senza assistenza. La denuncia: Era arrivato da Roma, attendiamo scuse dalla Fondazione Milano Cortina; Torcia olimpica, un altro pasticcio: l'olimpionico Abdon Pamich lasciato senza assistenza; Olimpiadi: Abdon Pamich, tedoforo a 92 anni, dimenticato in piazza dall'organizzazione a Vicenza dopo il suo percorso. Olimpiadi: Abdon Pamich tedoforo a 92 anni, lasciato solo in stradaBrutta avventura per Abdon Pamich, campione olimpico ed esule istriano, che ha vissuto per tanti anni a Genova, dov'è iniziata la sua carriera sportiva. In occasione del passaggio della fiaccola olim ... genovatoday.it Olimpiadi: Abdon Pamich, tedoforo a 92 anni, dimenticato in piazza dall'organizzazione a Vicenza dopo il suo percorsoMedaglia d'oro nei 50 km di marcia a Tokyo 1964, esule fiumano vissuto per molti anni a Genova dove lavorava in una compagnia petrolifera ... telenord.it Lasciare solo a 92 anni Abdon Pamich non è una svista: è una vergogna. Il più significativo tra i tedofori, oro olimpico, simbolo vivente dell’italianità e dell’esodo istriano, trattato come un ingombro e non come l’onore che rappresenta. Abbandonato lungo il pe - facebook.com facebook Abdon Pamich, l'olimpionico tedoforo a 92 anni denuncia: “Lasciato per strada a Vicenza” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.