A 92 anni, Abdon Pamich è stato lasciato solo per strada, un episodio che ha suscitato attenzione sulla condizione dei campioni olimpici anziani. La Fondazione ha spiegato che si è trattato di una scelta personale. Questa vicenda si inserisce nel contesto di problematiche più ampie riguardanti il percorso della fiamma olimpica e la tutela degli atleti storici.

Il percorso della fiamma olimpica non ha pace. E dopo il caso dei tedofori vip, di amici degli amici, dopati e di campioni dimenticati, adesso monta un’altra vicenda. È quella vissuta martedì scorso da Abdon Pamich, esule istriano e marciatore, campione europeo e italiano, cinque volte alle Olimpiadi e medaglia d’oro a Tokyo 1964. Come raccontato il 26 gennaio da Il Giornale di Vicenza, è stato lasciato solo, a 92 anni, in mezzo alla strada dopo aver portato la fiaccola olimpica. E, secondo i testimoni, senza che il suo nome di leggenda olimpionica sia stato menzionato alla cerimonia finale, all’arrivo della Fiamma a Vicenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A 92 anni lasciato da solo per strada”: il caso di Abdon Pamich, pluricampione olimpico e tedoforo di Milano-Cortina. La Fondazione: “È stata una sua scelta”

L’ex campione olimpico Abdon Pamich, 92 anni, è stato lasciato senza assistenza martedì scorso a Vicenza, senza ricevere alcun riconoscimento durante la cerimonia della torcia olimpica.

Un preparatore di Tomba denuncia di essere stato escluso dal passaggio del testimone olimpico a Milano-Cortina, accusando una preferenza per i VIP.

