"Viva la Lombardia! Oggi più che mai rivendico l’orgoglio di essere lombardo e desidero ringraziare la gente di questa regione". Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, commenta l’esito del referendum sulla Giustizia che in Lombardia, a differenza di quanto avvenuto a livello nazionale, ha visto prevalere il "sì". "Il risultato elettorale in democrazia va sempre accettato – aggiunge il governatore – ma lasciatemi sottolineare come, ancora una volta, la mia Lombardia abbia dimostrato di essere una terra coraggiosa e i lombardi fautori del cambiamento e dell’innovazione. Elementi cardine, questi, che fanno della nostra regione la locomotiva economica-produttiva dell’intero Paese e punto di riferimento per l’intera Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attilio Fontana: "I lombardi hanno detto sì"

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