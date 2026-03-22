Attilio Fontana, governatore, ha ricevuto minacce di morte dopo aver pubblicato sui social un messaggio di sostegno alla riforma della giustizia. La sua presa di posizione ha scatenato reazioni violente, portando a intimidazioni e avvertimenti estremi. Nessun altro dettaglio sui responsabili o sulle circostanze delle minacce è stato reso noto.

Minacce di morte al governatore Attilio Fontana. La sua colpa? Aver espresso sui social il suo convinto “Sì” alla riforma della giustizia. «Se gli insulti e le minacce, ahimè, sono all’ordine del giorno, sentirsi augurarsi la morte non può passare sotto silenzio», dice il presidente della Regione Lombardia. Messaggi sotto il suo post definiti «gravi e inaccettabili». «Una cosa è la critica - prosegue Fontana - finanche l’insulto, ma quando, come in questo caso, la misura è colma è doveroso intervenire». E ancora: «Quando l’avversario politico non viene visto come qualcuno con idee diverse, ma come un nemico da abbattere e contestare a prescindere, questo è il risultato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Attilio Fontana, "voto Sì". E lo minacciano di morte

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Esprimo la mia più sincera, profonda e personale solidarietà al Presidente Attilio Fontana per le gravissime e inaccettabili minacce ricevute. La mia vicinanza nasce non solo dal rispetto istituzionale, ma anche da un rapporto diretto e concreto: ho avuto l’onor facebook

Solidarietà al presidente Attilio Fontana per le vergognose minacce di morte. Chi minaccia un leghista minaccia tutti noi. Odio e intimidazioni non fermeranno mai le nostre idee. Avanti, senza paura. x.com