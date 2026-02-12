Leonardo Fabbri in Sudafrica lancia a 22.50 metri è la migliore prestazione mondiale dell' anno

Leonardo Fabbri ha scritto una pagina importante nel mondo del lancio del peso. Ieri sera, durante il meeting di Stellenbosch in Sudafrica, il 28enne fiorentino ha superato tutte le aspettative. Con un lancio da 22 metri e 50 centimetri, ha stabilito la miglior prestazione mondiale dell’anno, confermando il suo talento e la sua crescita nel settore.

Migliore prestazione dell'anno. Il 28enne atleta fiorentino Leonardo Fabbri ieri sera al meeting di Stellenbosch, in Sudafrica, ha gettato il peso fino a 22 metri e 50 centimetri. Nessuno in questo 2026 aveva raggiunto una simile distanza. Molta e giustificata la gioia del campione, attualmente bronzo mondiale in carica. “Sono soddisfatto del lavoro qui in Sudafrica, pronto a tornare in Europa e confrontarmi con gli atleti più forti del mondo. Il gesto tecnico è sempre più stabile e quest'anno - ha commentato Fabbri -, ci possiamo divertire”. Prossimi appuntamenti in Francia per il World indoor tour di Lievin e poi Polonia, a Torun.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leonardo Fabbri ha aperto bene la stagione di lanci, superando i 22 metri a Parow, vicino a Città del Capo.

Leonardo Fabbri ha fatto partire una cannonata sulla pedana di Stellenbosch, in Sudafrica.

