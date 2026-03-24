Attacchi israeliani in Libano i resti romani di Tiro sfiorati dai raid e dai droni di Tel Aviv – Video

Nelle ultime ore, le forze israeliane hanno condotto raid aerei e operazioni con droni in diverse aree del sud del Libano e nella valle della Bekaa, provocando almeno cinque vittime e numerosi feriti. Durante gli attacchi, i resti romani di Tiro sono stati sfiorati dai raid e dai droni di Tel Aviv. Non sono state riportate altre conseguenze immediate o dettagli aggiuntivi sulle zone colpite.

Raid aerei e attacchi con droni israeliani hanno colpito nelle ultime ore diverse località nel sud del Libano e nella valle della Bekaa, causando almeno cinque morti e diversi feriti. I due attacchi più sanguinosi si sono registrati sul Monte Libano, nel distretto di Aley (3 morti, tra cui una bambina) e nel campo profughi palestinese di Mie Mie a Sidone. Nel sud del Libano, le incursioni hanno interessato diversi distretti. Nel distretto occidentale di Tiro, bombardamenti hanno preso di mira l’area di Adlun, lungo la costa a sud di Sidone, colpendo in particolare terreni agricoli e causando diversi feriti. Artiglieria e munizioni al fosforo bianco hanno inoltre interessato la periferia di Naqura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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