Libano oltre mille vittime degli attacchi di Tel Aviv

In Libano, il numero delle vittime degli attacchi di Tel Aviv ha superato le mille unità. Questa notte, in Israele, le sirene sono suonate ripetutamente, segnalando l’allerta. Le operazioni militari continuano, coinvolgendo diverse aree e causando conseguenze di vasta portata. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle modalità degli attacchi o sulle responsabilità.

Ha superato quota mille il numero delle vittime degli attacchi di Tel Aviv in Libano. Questa notte in Israele le sirene hanno suonato diverse volte. Servizio della corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Libano, oltre mille vittime degli attacchi di Tel Aviv Articoli correlati Leggi anche: Attacchi dal cielo e dal mare: Tel Aviv fa dodici morti in Libano Libano, l’indifferenza del governo per le vittime degli attacchi israelianiDietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? In Libano ci risiamo: Hezbollah lancia razzi... Libano, oltre mille vittime degli attacchi di Tel Aviv Una raccolta di contenuti su Tel Aviv Temi più discussi: Libano, oltre 900 vittime. Evacuato il 15% del Paese; In Libano quasi 500 morti, Kallas: Israele ha il diritto di difendersi, ma dovrebbe cessare le operazioni; Le nostre case distrutte, temiamo un'occupazione: le voci da Beirut bombardata; LA SITUAZIONE SUI VARI FRONTI DI GUERRA: IRAN, LIBANO E PALESTINA. IL PUNTO CON ELIANA RIVA. Libano, l’indifferenza del governo per le vittime degli attacchi israelianiNel primo anno successivo al cessate il fuoco, Israele ha condotto attacchi in Libano quasi quotidianamente uccidendo oltre 380 persone, almeno 237 delle quali civili, e continuando a distruggere ... ilfattoquotidiano.it Medio Oriente, in tre giorni di guerra quasi mille vittime civiliOltre 780 morti in Iran secondo la Mezzaluna Rossa, più di 50 civili uccisi in Libano e decine di vittime nei raid di ritorsione in Israele e nel Golfo. Comunicazioni bloccate a Teheran, cresce il num ... vita.it Virtus in campo così alle 20.05 contro l’Hapoel Tel Aviv x.com Secondo il governo di Tel Aviv, non ci sarebbero danni ingenti - facebook.com facebook