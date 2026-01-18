Cacciatore attaccato e ferito da un cinghiale nelle campagne di Tuscania

Un cacciatore è stato coinvolto in un incidente durante un’attività venatoria nelle campagne di Tuscania, riportando ferite in seguito all’attacco di un cinghiale. L’uomo è stato assistito sul posto e successivamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. L’episodio si inserisce in un contesto di normali attività di caccia, evidenziando l’importanza di rispettare le precauzioni di sicurezza in situazioni di questo tipo.

Un cacciatore è rimasto ferito dopo essere stato attaccato da un cinghiale durante un'attività venatoria nelle campagne di Tuscania. L'episodio si è verificato nella giornata di sabato 17 gennaio, in una zona rurale del territorio comunale. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato improvvisamente aggredito dall'animale riportando una seria ferita a una gamba. Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario e, vista la gravità della lesione e le condizioni del cacciatore, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

