Imprese | innovazione e tecnologia da Regione Lazio 15 milioni per startup innovative

La Regione Lazio ha destinato 15 milioni di euro per finanziare startup innovative, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di tecnologie avanzate. La decisione mira a sostenere imprese emergenti che introducono soluzioni digitali e innovative nel mercato. Questi fondi aiutano le startup a consolidarsi e a crescere, creando nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico. La misura si rivolge a imprese in fase iniziale, con progetti che puntano a innovare settori tradizionali.

Sostenere la nascita e la crescita di startup che si fondano su tecnologie ad alto impatto innovativo. Questo è l’obiettivo principale di due nuove misure recentemente lanciate dalla Regione Lazio, con un investimento complessivo di 15 milioni di euro. In particolare, si tratta di due avvisi pubblici, la cui dotazione complessiva è suddivisa in 3 milioni di euro destinati alla misura “Preseed” e 12 milioni di euro riservati a “Technology transfer Lazio”, che comprendono sovvenzioni, servizi specialistici e attività di mentorship. I bandi sono stati presentati oggi all’Auditorium del Maxxi di Roma dalla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli; dal presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini; dal direttore generale di Lazio Innova, Andrea Ciampalini, e dalla responsabile Esa Bic Lazio e spazio attivo Roma tecnopolo di Lazio Innova, Michela Michilli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

