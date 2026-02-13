Poliziotto assolto dall' accusa di stalking ma il questore vuole la sorveglianza speciale | ' no' del tribunale

Il poliziotto assolto dall’accusa di stalking, Nicola Russo, si è visto negare la sorveglianza speciale richiesta dal questore di Caserta, che voleva mantenere sotto controllo il suo comportamento dopo il processo. La sezione per le misure di prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Michele Caroppoli, ha respinto la proposta, sottolineando che non ci sono elementi sufficienti per applicare questa misura di prevenzione. Il motivo principale è che Russo, dopo il processo, ha continuato a condurre una vita normale, senza comportamenti sospetti. La decisione del tribunale rappresenta una risposta diretta alle richieste del questore, che

La sezione per le misure di prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Michele Caroppoli, con a latere Marinella Graziano e Valerio Trovato, ha rigettato la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.