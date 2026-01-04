Vandali distruggono la stazione di Carpenedo FOTO
Sabato mattina, alcuni lavoratori pendolari a Carpenedo hanno segnalato danni alla stazione ferroviaria, con il vetro della porta rotto e frammenti pericolanti. L’incidente, attribuito a un atto vandalico, ha causato disagi ai viaggiatori in attesa del treno. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili e ripristinare la normale funzionalità della stazione.
Il vetro della porta era stato ridotto in frantumi e i pezzi erano ancora pericolanti sabato mattina quando alcuni lavoratori pendolari in attesa del treno a Carpenedo si sono accorti che nella sede della piccola stazione ferroviaria c'era stata una spaccata e hanno dato l'allarme. Non è stata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Vandali in azione all’alba: distruggono l’enorme pira in onore di Sant’Andrea
Leggi anche: Baby vandali in azione al Cep, rubano legna e distruggono attrezzatura sportiva di un'associazione
Vandali devastano i bagni della stazione, portasapone rotto e immondizia sparsa sul pavimento: «Ennesimo caso» - Un'azione accurata, violenta, devastante e soprattutto immotivata, quella che la notte tra ... ilgazzettino.it
Rubano i cappellini di Babbo Natale e distruggono gli elfi: vandali in azione x.com
Vandali assaltano campetto della scuola e distruggono tutto https://ebx.sh/vNXCDd - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.