Vandali distruggono la stazione di Carpenedo FOTO

Sabato mattina, alcuni lavoratori pendolari a Carpenedo hanno segnalato danni alla stazione ferroviaria, con il vetro della porta rotto e frammenti pericolanti. L’incidente, attribuito a un atto vandalico, ha causato disagi ai viaggiatori in attesa del treno. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili e ripristinare la normale funzionalità della stazione.

