Tragedia a Latisana | anziano uccide la moglie e si suicida

Una tragedia si è verificata questa mattina a Latisana, in provincia di Udine, dove un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni e si è suicidato. Le autorità sono intervenute per le indagini. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela e della prevenzione in ambito familiare.

La tragedia è accaduta questa mattina, 22 gennaio, a Latisana (Udine). Indagini dei carabinieri Un uomo, di 80 anni, ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è tolto la vita. E' accaduto questa mattina a Latisana (Udine). Le indagini sono condotte dai carabinieri che, coordinati dalla Procura di Udine, stanno cercando di delineare i contorni del femminicidio. Non sono al momento noti altri particolari sulla vicenda.

