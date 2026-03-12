A difesa della Costituzione | incontro pubblico a Pesco Sannita sulle ragioni del NO

A Pesco Sannita si è tenuto un incontro pubblico intitolato “Le ragioni del NO”, organizzato dal Comitato per il NO delle circoscrizioni di Pago Veiano, Pesco Sannita e Pietrelcina. L'evento ha rappresentato un'occasione per discutere delle motivazioni di chi si oppone alla riforma costituzionale in modo pubblico e partecipato. La serata ha visto la presenza di vari rappresentanti e cittadini interessati alla questione.

Il Comitato per il NO delle circoscrizioni di Pago Veiano, Pesco Sannita e Pietrelcina organizza un importante momento di riflessione e dibattito pubblico dal titolo "Le ragioni del NO – Incontro pubblico". L'evento si terrà venerdì 13 marzo, alle ore 17:30, presso la Sala consiliare di Pesco Sannita. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di approfondire le criticità della riforma proposta, ponendo l'accento sulla tutela dei principi democratici e sull'integrità della Carta Costituzionale. Attraverso il contributo di esperti del mondo giuridico e rappresentanti istituzionali, l'incontro mira a fornire ai cittadini gli strumenti necessari per un voto consapevole.