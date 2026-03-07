Durante una trasmissione televisiva, un cronista Rai è stato criticato dalla sinistra per aver indossato una spilla raffigurante una croce celtica, accusata di simbolismo controverso. Tuttavia, si è poi chiarito che quella spilla rappresentava un encomio legato al periodo del Covid. Nel frattempo, tra campagna elettorale e polemiche politiche, le opposizioni si sono concentrate sulla simbologia, che alla fine non era una croce celtica.

I gruppi d’opposizione gli danno del nazista. Fi all’attacco: "Oltre i limiti della stupidità" Tra corsa elettorale e caccia al fascista, le opposizioni scivolano su una croce celtica. Che, alla fine, croce celtica non era. Tutto parte da alcuni post che fanno rapidamente il giro dei social, quindi arriva una nota dei capigruppo di M5s, Italia Viva, Pd e Avs in commissione di Vigilanza Rai. Nel mirino il giornalista del Tg2 Andrea Romoli che secondo i parlamentari del centrosinistra avrebbe indossato al collo «un simbolo del nazifascismo» durante il tg. Solo che poi si scopre che la spilla sfoggiata dal cronista durante alcune dirette degli ultimi giorni non era altro che un encomio solenne che gli era stato conferito per l’opera prestata durante il Covid in un ospedale da campo in Calabria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sinistra lincia il cronista Rai. "La croce celtica come spilla". Ma era un encomio per il covid

Pd e M5s contro giornalista del Tg2 Andrea Romoli per la "croce celtica", ma la spilla è "encomio solenne"Caos in Vigilanza Rai dove i capigruppo delle opposizioni hanno accusato il giornalista Andrea Romoli di aver sfoggiato in diretta al Tg2 una “croce...

Figuraccia sinistra: “Sfoggia una croce celtica al Tg2”, Romoli nel mirino degli antifa. Ma era un encomio solenneOssessionati dal ritorno del fascismo, da bracci tesi e mostri neri le sentinelle “‘democratiche” hanno preso una clamorosa cantonata.