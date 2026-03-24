Asili nido 69 posti in più | la città esce da anni di stallo e investe sul futuro grazie a Tarasconi

La città ha annunciato l’apertura di un nuovo asilo nido con 69 posti aggiuntivi, segnando la fine di un periodo di stallo nel settore. La decisione arriva dopo un intervento dell’amministrazione comunale, che ha deciso di investire sul tema delle strutture per l’infanzia. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e condivisa con la cittadinanza.

Il Partito Democratico: «Le politiche per la famiglia e per le donne rappresentano da sempre una priorità per noi, non nella retorica propagandistica ma nella concretezza dei provvedimenti» «Ci sono risultati che, più di altri, raccontano cosa c’è davvero al centro dell’azione amministrativa. L’aumento dei posti negli asili nido realizzato dalla giunta Tarasconi è uno di questi: testimonia un’attenzione autentica alle famiglie, espressa non con slogan ma con scelte concrete e orientate al futuro, veri e propri investimenti per la crescita della città». Con queste parole il Partito Democratico piacentino esprime grande apprezzamento per il recente incremento dei posti negli asili nido cittadini. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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