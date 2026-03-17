ascolti tv vince guerrieri e scherzi a parte cala

Il 16 marzo, gli ascolti televisivi mostrano che il programma Guerrieri ha ottenuto i risultati più alti della serata, mentre Scherzi a parte ha registrato un calo rispetto alle precedenti puntate. I dati raccolti indicano chiaramente questa differenza di performance tra i due show, senza ulteriori analisi o interpretazioni. La vittoria di Guerrieri e il calo di Scherzi a parte sono i fatti principali di questa giornata.

Gliascolti tvdel 16 marzo assegnano la vittoria aGuerrierila serie con Alessandro Gassman che ha recuperato telespettatori rispetto alla settimana scorsa, mentreScherzi a parteli ha persi. In access vittoria per Gerry Scotti che ha preso le distanze daGuerrieri. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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